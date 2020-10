Mais sete mortos e 2072 infetados com covid-19 em Portugal

Doentes com covid-19 internados no Hospital de Santa Maria © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Dinheiro Vivo 14 Outubro, 2020 • 15:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já há 2117 mortos e 91 193 infetados com covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quarta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais sete mortos e 2072 casos em 24 horas.

O número de doentes recuperados é de 54 493, subiu 444 desde ontem. Estão neste momento internados 957 doentes (mais 41) e 135 destes na unidade de cuidados intensivos (mais três).

"Vai haver nos próximos dias um regresso à prescrição de testes laboratoriais na linha Saúde 24, tal como acontecia no passado", revela a ministra da Saúde, Marta Temido, na habitual conferência de imprensa da DGS. "De acordo com as estimativas do Instituto Ricardo Jorge, estamos a enfrentar uma situação de contágios crescente, que tem tendência a agravar-se nos próximos dias, tendo em conta os modelos matemáticos", explicou.

(Em atualização)

Os sintomas do novo coronavírus:

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS