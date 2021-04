Mais sete mortos e 280 infetados com covid-19 em Portugal

Matosinhos, 25 / 03 / 2021 - Covid-19: Reportagem na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Pedro Hispano para trabalho sobre o que mudou nos hospitais com a pandemia. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Morreram mais sete pessoas e há mais 280 infetados com covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado. Os óbitos totalizam agora 16.875 e os infetados 823.142.

Nos hospitais estão internadas 512 pessoas, menos uma do que ontem, e nos cuidados intensivos estão 126 doentes, menos cinco em 24 horas.

Há 26.294 casos ativos, menos 45 em relação aos números de sexta-feira, e 16.091 pessoas estão sob vigilância das autoridades de saúde, menos 30. Quanto a recuperados, subiram em 318 para um total de 779.973.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela que apresenta mais casos e mais óbitos, 95 e seis, respetivamente. Segue-se o Norte, com mais 75 infetados e uma morte a registar. No Algarve há mais 48 casos, no Centro mais 19 e no Alentejo mais 18. Na Madeira os números apontam para mais 17 infetados e nos Açores há mais dez novos casos.