Mais sete mortos e 3547 novos casos de covid-19 em Portugal

Internamento hospitalar de doente com covid-19 (Imagem de arquivo)

Morreram mais sete pessoas (três na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve e outras duas no Norte) e há 3547 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Na atualização da taxa de incidência a 14 dias, regista-se nova subida de 336,3 (na quarta-feira) para 355,5 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a nível nacional. Se excluirmos os Açores e a Madeira, a incidência também regista um aumento no continente, passa de 346,5 para 366,7 casos de covid-19 por 100 mil habitantes. Já em sentido contrário está o índice de transmissibilidade, o chamado R(t), que volta a descer: está agora em 1,12 a nível nacional e 1,13 no continente.

O número de internamentos hospitalar continua a subir: mais quatro do que ontem e são já 778 doentes com covid-19. Já nos cuidados intensivos, há menos três doentes, totalizando agora 171.

Desde início da pandemia, em março do ano passado, o número total de óbitos associados à covid-19 é já de 17 194. Foram contabilizados 923 747 casos positivos e já recuperaram 857 108 pessoas. Estão ativos neste momento 49 445 casos (mais 969 desde ontem) e 79 625 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde (mais 944).

