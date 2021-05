Mais sete mortos e 469 novos infetados com covid-19 em Portugal

(Gonçalo Delgado/Global Imagens) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Morreram mais sete pessoas e há 469 novos infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado. Desde o início da pandemia já morreram 17.006 pessoas e 841.848 foram infetadas com o vírus SARS-CoV-2.

Os números da DGS apontam para mais 76 casos ativos nas últimas 24 horas, somando agora 22.171 no país. Os infetados em vigilância pelas autoridades de saúde baixaram, em 174, para 18.793.

Foram dadas como recuperadas mais 386 pessoas, totalizando, desde que a pandemia chegou a Portugal no início do ano passado, mais de 802.671.

Estão 223 pessoas internadas nos hospitais, uma redução de 13 pessoas face ao número reportado ontem. Em cuidados intensivos estão 71 doentes, menos um.

As regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo apresentam mais novos casos, mas abaixo de 200 (167 e 162, respetivamente). O Centro registou mais 39 casos, o Algarve 22, o Alentejo 21, e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira houve 25 e 33, respetivamente.

Quatro dos sete óbitos aconteceram na zona de Lisboa, o Centro apresenta duas mortes e o Norte mais uma.