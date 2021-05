Mais três mortes e 559 casos em Portugal nas últimas 24 horas

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais três mortes e 559 casos de covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde início da pandemia, no total morreram 17 017 associadas ao vírus e foram confirmados 844 288 casos positivos. Já recuperaram 804 984 pessoas (mais 462 desde ontem).

Esta sexta-feira, o indíce de transmissibilidade, o chamado Rt, subiu para 1.03 tanto a nível nacional como também na região continental (era na quarta-feira de 0,01 e 0,02, respetivamente). Já a incidência subiu para 52,6 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 habitantes a nível nacional (era 51,4). E 49,5 casos de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 por 100 000 habitantes no Continente (era 48,3).

Nos hospitais portugueses estão agora internadas 207 pessoas com covid-19 (menos uma em 24 horas) e, destas, 55 (menos três) estão nos cuidados intensivos. Estão ativos 22 287 casos (mais 94) e estão em contactos com as autoridades de saúde 19 410 pessoas em vigilância (mais 790).

Portugal tem 21 concelhos com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes

Portugal tem 21 concelhos com incidência do novo coronavírus superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos um em relação ao boletim anterior, divulgado na última sexta-feira.

Segundo os dados hoje revelados pela Direção-Geral da Saúde, tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Em risco elevado de contágio mantém-se o município de Arganil (608) que regista incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes e entra para este grupo o concelho da Ribeira Grande (619).

Dos 21 concelhos, quatro registam um acumulado, nos últimos 14 dias, de mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes: Golegã (243) Montalegre (389), Nordeste (391) e Odemira (287).

Um total de 15 concelhos têm valores entre os 120 e os 239,9 casos por 100 mil habitantes, mais um em relação ao boletim anterior.

