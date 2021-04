© THOMAS KIENZLE/AFP

Há mais três mortos e 441 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

Desde início da pandemia, já morreram 16 945 pessoas com covid-19 no país e foram confirmados 831 001 casos de infeção do novo coronavírus. Foram dados como recuperados, 788 669 doentes (mais 395 nas últimas 24 horas).

O número de internamentos hospitalares subiu para 428, mais 13 do que ontem. No que se refere aos doentes graves, há mais seis a registar, totalizando agora 109.

Segundo o boletim da DGS deste domingo, o R (t) nacional manteve-se nos 1,05.

A taxa de incidência, que era de 72,4 casos de infeção por 100 mil habitantes na quarta-feira, a nível nacional, está em 71,6.

Destaque ainda para o aumento de 43 casos ativos, num total de 25 387. O número de contactos em vigilância aumentou em 74, somando 20 712.