Mais três mortos e 572 infetados com covid-19 em Portugal

Há mais três mortos (todos na região norte do País) e 572 infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira.

O número de óbitos desde início da pandemia é de 16 973. No total, foram registados 835 563 casos positivos de covid-19 e 794 781 doentes recuperados - mais 576 nas últimas 24 horas.

O número de internamentos hospitalares é de 332, com a redução de 12 casos. Em sentido oposto, aumentou o número de doentes graves, mais dois do que ontem, totalizando 88.

De acordo com o relatório da DGS, o índice de transmissibilidade, denominado R(t), registou uma subida ligeira de 0,99 para 1,00 a nível nacional. No Continente o valor deste indicador mantém-se no 1,00.

Já na incidência do SARS-CoV-2 a 14 dias verifica-se uma descida. Passa de 70,4 para 69,3 casos por 100 mil habitantes em todo o território nacional e de 67,3 para 66,5 infeções por 100 mil habitantes no Continente,

Destaque ainda para a descida de 299 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, num total de 24 712, e menos sete casos ativos em 23 809.

© DGS

