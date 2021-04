Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Há mais três mortos e 663 infetados com covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.​​

Desde início da pandemia já morreram 16 890 pessoas e foram confirmados 825 031 casos do novo coronavírus no País. Já recuperaram um total de 782 294 doentes, 757 dos quais desde ontem.

O número de internamentos hospitalares baixou para 488 (menos 16), sendo que destes, 116 estão nos cuidados intensivos, são mais três doentes graves nas últimas 24 horas.

Estão neste momento ativos menos 97 casos, num total de 25 847. Esta quarta-feira registaram-se mais 945 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde, num total de 15 787.

Destaca-se ainda a subida do R(t), o índice de transmissão da doença, para 1,01 em todo o território, sendo que no continente é agora de 1,02. Este é um dos parâmetros para avaliar o processo de desconfinamento do país e até das regiões.

Já no que se refere à taxa de incidência da doença nos últimos 14 dias, o valor geral subiu de 62,8 casos de infeção por 100 mil habitantes (na segunda-feira) para 64,3. Se analisarmos apenas Portugal continental, o número sobe de 60,9 casos para 62,5.

