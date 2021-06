Mais um morto e 1496 novos infetados com covid-19 em Portugal

Lisboa, 16/06/2021 - Hospital Santa Maria na enfermaria COVID 19 - Medicina 2 A. (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 27 Junho, 2021 • 14:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu mais uma pessoa e há mais 1496 novos casos de covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo. O óbito ocorreu na região Norte, que apresentou mais 227 infetados nas últimas 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país com mais casos. De ontem para hoje subiram 958, ainda assim abaixo dos mais de mil registados nos últimos dias. O Algarve tem mais 151 pessoas infetadas, o Centro mais 114, o Alentejo mais 35, a Madeira mais sete e os Açores mais quatro.

Os internamentos hospitalares continuam a aumentar. Foram hospitalizadas mais 30 pessoas com covid-19, para um total de 477, e mais três passaram para os cuidados intensivos, onde estão agora 116 doentes.

O número de casos ativos aumentou em 1020 e são agora 31 779 as pessoas com a doença em território nacional.

Há mais 885 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde , totalizando quase 50 mil (49 320). Mais 475 pessoas foram dadas como recuperadas.