Mais um morto e 2170 novos infetados com covid-19 em Portugal

Morreu mais uma pessoa e há mais 2170 novos casos de ​​​​​​​covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira.

Os casos ativos desceram agora em 341 (depois de vários dias seguidos a subir), para um total de 38 488.

Em relação ao número de internamentos hospitalares, não houve aumento continuando nos 613 internamentos. Destes doentes internados, 133 estão nos cuidados intensivos (menos três).

.A incidência está nos 231 casos por 100 mil habitantes no continente - número são de ontem (são atualizados a cada dois dias). Em todo o território nacional é de 224,6 casos por 100 mil habitantes. Já em relação à transmissibilidade, o chamado R(t), é de 1,20 no continente, e de 1,19 em todo o território português.

A maioria dos novos casos de infeção foi registada na Grande Lisboa (1151), mas a região Norte continua a subir (637), seguindo-se o Algarve (145), Centro (166), Alentejo (52), Açores (9) e Madeira (10).

Desde início da pandemia, em março do ano passado, já foram registados 17 118 óbitos associados à doença e um total de 892 741 casos confirmados de infeção. Já foram dadas como recuperadas 837 135 pessoas.

"Quarta vaga está aí", admite Costa

O primeiro-ministro António Costa disse esta manhã no Porto que estamos agora a passar pela quarta vaga da pandemia e admitiu dificuldades durante as próximas duas semanas, em que "as condições de vacinação vão ser mais incómodas", mas que "esse é um esforço muito grande" que vai ser feito por parte dos profissionais de saúde para tentar conter a propagação da variante Delta.

Devido à nova vaga, Costa diz que o país "não pode relaxar nem se pode distrair", colocando o foco no processo de vacinação.