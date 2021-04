Mais um morto e 470 infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar © Rui Oliveira/Global Imagens

Há mais um morto (na região do Alentejo) e 470 infetados com covid-19 em Portugal, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira.

Desde início da pandemia, já foram registados 16 974 óbitos relacionados com a covid-19 e 836 033 casos positivos. O número de recuperados aumentou 545 nas últimas 24 horas, totalizando 795 326.

O número de casos ativos está em 23.733, menos 76 do que na quarta-feira, e o número de contactos em vigilância desceu para 24.315, menos 397 do que no dia anterior.

Estão menos oito doentes em internamento hospitalar, num total de 324. Destes, 89 estão nos cuidados intensivos, o que representa mais um doente grave do que ontem.

© DGS

© DGS