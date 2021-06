Mais um morto e 519 infetados com covid-19 em Portugal

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Dinheiro Vivo 11 Junho, 2021 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nas últimas 24 horas morreu mais uma pessoa com covid-19 em Portugal (na região de Lisboa e Vale do Tejo) e mais 519 foram infetadas com o SARS-CoV-2, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira. A maioria dos casos positivos foi registada na Grande Lisboa (274), seguem-se a região Norte (148), os Açores (37), o Algarve (22), o Centro (21) e, por fim, a Madeira sem novos casos, tal como o Alentejo.

Desde início da pandemia, o número de óbitos associados ao novo coronavírus é já de 17 044. No total, foram confirmados 855 951 casos positivos e 814 318 recuperados. Estão tivos 24 589 casos (mais 223) e 28 753 contactos em vigilância por parte das autoridades de saúde (mais 741).

Estão neste momento internados nos hospitais nacionais, 306 doentes com covid-19 (mais 11 do que ontem) e, 72 destes, estão nos cuidados intensivos.

Já a taxa de transmissibilidade, o chamado R(t), subiu a nível nacional para 1,07 (era de 1,05 na quarta-feira) e a incidência da doença também para 79,3 casos por 100 mil habitantes (era de 74,8).

© DGS

© DGS