Mais uma morte e 451 casos em Portugal nas últimas 24 horas

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo)

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais uma morte e 451 casos de covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Nas últimas 24 horas, três pessoas diagnosticadas com Covid-19 saíram do internamento hospitalar, sendo agora 208 o número de camas ocupadas. Há, no entanto, mais duas pessoas em unidades de cuidados intensivos, num total de 58.

Há registo de mais 207 contactos em vigilância desde quarta-feira, totalizando agora 18.620.

Em 24 horas, foram reportados mais 346 casos de pessoas que recuperaram da doença, elevando para 804 522 o número de recuperados da covid-19.

Já morreram 17.014 pessoas com a doença em Portugal. Desde que a pandemia foi detetada em território nacional, já foram contabilizados 843.729 casos.

Nesta quinta-feira, foi anunciada a entrada em funcionamento da plataforma online para comunicar o resultado dos autotestes de covid-19 que, de acordo com um comunicado da task force do processo de testagem, foi "criada no âmbito do regime excecional e temporário para a realização em autotestes de testes rápidos de antigénio por não profissionais".

Esta nova forma de reportar os resultados junta-se àquela que já estava disponível, através do contacto telefónico para o SNS24, que se manterá ativo para as pessoas com resultados positivos ou inconclusivos.

Agora, todos os resultados dos testes, nomeadamente os negativos, podem ser comunicados às autoridades de saúde através do preenchimento de um formulário eletrónico, que está disponível no site https://covid19.min-saude.pt.

Festival NOS Alive adiado

Também hoje ficou a saber-se que o Festival NOS Alive foi adiado para 6, 7, 8 e 9 de julho de 2022 devido à pandemia.

Os bilhetes vão estar disponíveis a partir de 24 de maio, informou a organização do festival.

"Estamos ansiosos por voltar ao Passeio Marítimo de Algés para vos receber de braços abertos, mas mantendo-se a situação pandémica atual que limita a circulação entre países, fica inviabilizada a maioria das tours para o verão de 2021, o que nos obriga a adiar o festival para 2022", lê-se no comunicado.

Bruxelas compra 1,8 mil milhões de doses de vacina

A Comissão Europeia formalizou hoje a aquisição de 1,8 mil milhões de doses da vacina anticovid-19 da BioNTech/Pfizer para combater as variantes do SARS-CoV-2, que deverão chegar à União Europeia (UE) em 2022 e 2023.

Em comunicado, o executivo comunitário indica que "assinou hoje um terceiro contrato com as empresas farmacêuticas BioNTech/Pfizer, através do qual reserva 1,8 mil milhões de doses adicionais em nome de todos os Estados-membros da UE, entre o final de 2021 e 2023".

Em causa está a "compra de 900 milhões de doses da vacina atual e de uma vacina adaptada às variantes, com a opção de adquirir 900 milhões de doses adicionais", estando estipulado que "a entrega à UE deve estar garantida desde o início do fornecimento em 2022", acrescenta a instituição.

Definido está ainda que a produção destas doses (tanto completa como dos componentes) está sediada na UE, devendo a farmacêutica assegurar "entregas atempadas das vacinas", como aliás tem vindo a acontecer, observa Bruxelas.