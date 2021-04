ManpowerGroup abre 600 vagas para trabalhar em Portugal. Quer captar emigrantes

(Imagem de arquivo) © Pixabay

Dinheiro Vivo 14 Abril, 2021 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Se se encontra atualmente à procura de emprego, esta pode ser a oportunidade certa para si. A nova campanha de recrutamento do ManpowerGroup, empresa de gestão de talento, disponibiliza 600 vagas que se destinam a diferentes perfis de profissionais que se encontrem ou queiram residir em Portugal.

De acordo com a empresa, estes novos desafios "requerem fluência em línguas e são oportunidades para pessoas que queiram trabalhar em ambientes multiculturais e tecnológicos", com a garantia de "fortes possibilidades progressão de carreira".

Interesse por comunicação, tecnologia, mas principalmente a fluência falada e escrita em inglês, francês, alemão, espanhol, entre outros idiomas europeus, são algumas das competências mais importantes que os candidatos devem ter para desempenhar as funções nas cidades do Porto, Braga, e Lisboa.

A empresa considera ainda esta campanha como uma oportunidade para a geração emigrante que pretenda regressar ao seu país, capitalizando a sua experiência e competências linguísticas.

Tal como é explicado em nota de imprensa, a empresa oferece "uma formação inicial focada em domínios e ferramentas digitais, que permitirá adquirir ou melhorar as competências em áreas de elevada procura de talento, reposicionando estas carreiras num setor em forte crescimento".

"Ao integrar grandes empresas de tecnologia e digital, essa requalificação e formação serão naturalmente reforçadas ao longo do seu percurso na empresa, potenciando assim a sua empregabilidade futura", adianta ainda a ManpowerGroup.

Oportunidades de emprego em aberto

Cargos ligados à análise de dados, revisores de conteúdo ou funções relacionadas com o apoio ao cliente, entre outras, estão agora disponíveis em algumas das empresas internacionais parceiras do ManpowerGroup. Estas propostas, que possibilitam trabalhar num contexto tecnológico e numa equipa estável, são pensadas para perfis com formação a partir do 12º ano e para todas as idades.

Rui Teixeira, Diretor do Gabinete de Operações da ManpowerGroup Portugal, revela em comunicado que atualmente em Portugal, "são muito valorizadas competências como a fluência em línguas e a resiliência, aptidões adquiridas pelas pessoas que emigraram, durante as suas vivências por outros países, mas também pelos jovens que se lançam no desafio de viver num outro país e integrar-se numa nova cultura".

"Nesse sentido, queremos trazer de volta estes perfis, dando-lhes um novo desafio profissional, e também atrair profissionais de outras nacionalidades, oferecendo-lhes o melhor de Portugal: desde oportunidades de carreira a ambientes multiculturais, mas também a possibilidade de viver num local com boa qualidade de vida e segurança", afirma Rui Teixeira.

Para os interessados, todas as informações sobre as vagas disponíveis podem ser encontradas no site da empresa, sendo possível aos diversos candidatos terem acesso às funções e às respetivas condições.