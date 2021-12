Manuel Pinho detido após interrogatório

Diário de Notícias 14 Dezembro, 2021 • 12:05 Partilhar este artigo Facebook

Manuel Pinho ficou esta terça-feira detido após interrogatório no âmbito do Caso Rendas EDP, revelou o seu advogado, Ricardo Sá Fernandes.

"Já vi coisas que nunca pensei ver e esta é uma dessas coisas. É um processo que está em investigação há dez anos, por factos de há 15 e 20 anos, e uma pessoa que apareceu sempre e sempre colaborou com as autoridades. Agora há um mandato de detenção", afirmou disse o causídico aos jornalistas, citado pela RTP 3, à saída do Departamento Central de Investigação de Ação Penal (DCIAP), em Lisboa.

"Odeio a corrupção e a corrupção é para ser combatida, mas não com atropelos aos direitos das pessoas. O que se está a passar hoje é um dia triste para a Justiça", acrescentou.

O antigo ministro da Economia está indiciado por crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

Paralelamente, foi emitido um mandado de captura em nome da mulher de Manuel Pinho.

Manuel Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo.

Em outubro, uma nova investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas (Pandora Papers) incluiu o nome de Manuel Pinho na lista de políticos envolvidos em ocultação de fortunas em paraísos fiscais.

em atualização