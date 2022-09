Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde

Manuel Pizarro, médico e líder do PS/Porto, é o novo ministro da Saúde. © Igor Martins / Global Imagens

Manuel Pizarro é o novo titular da pasta da Saúde, foi anunciado esta sexta-feira no site da Presidência da República.

Segundo a nota publicada "na sequência da proposta do Primeiro-Ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro" no Palácio de Belém, pelas 18 horas.

Manuel Pizarro, de 58 anos, foi secretário de Estado da Saúde de 2008 a 2011. Médico e dirigente socialista - é líder da distrital do Porto do PS - era, até agora, deputado no Parlamento Europeu.

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o novo ministro da Saúde é especialista em Medicina Interna, tendo participado na criação da Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina do Hospital de S. João, da qual foi coordenador adjunto.

Em 2005, ao mesmo tempo que assumia as funções de vereador na Câmara Municipal do Porto, foi eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo eleitoral do Porto - onde cresceu, apesar de ter nascido em Coimbra. No Parlamento, integrou a Comissão Parlamentar de Saúde.

Em 2008 assumiu as funções de secretário de Estado da Saúde, durante o primeiro governo de José Sócrates, e, na legislatura seguinte, no XVIII Governo Constitucional, foi secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Figura cimeira do PS a norte, foi presidente da Comissão Política Concelhia do PS Porto e é presidente da Federação Distrital do Porto, cargo que ocupa desde março de 2016.

Com a nomeação do novo titular da pasta concretiza-se a saída de Marta Temido, que liderou o Ministério da Saúde desde outubro de 2018, tendo apresentado a demissão no final de agosto. Apesar disso manteve-se no cargo até à aprovação da nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), um decreto que que deveria ir a Conselho de Ministros a 15 de setembro, mas acabou por ser antecipado para a última quinta-feira.

Em atualização