Mapa interativo mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

Está disponível online um mapa interativo com atualizações permanentes sobre a propagação do coronavírus, que teve origem na cidade chinesa de Wuhan.

O departamento de Ciências de Sistemas e Engenharia da Universidade Johns Hopkins, nos EUA. explicam em comunicado que o mapa interativo foi construído porque defendem que “é achamos importante que o público possa entender a evolução do surto, com fontes de dados transparentes, no decurso do tempo”, explica Lauren Gardner, professor de engenharia civil e um dos diretores do departamento.

O boletim epidemiológico sobre a covid-19 mostra este domingo que Portugal tem 5962 casos de infecção e 119 mortes por coronavírus, mais 19 que no sábado, quando havia também 5170 casos positivos.

Os dados da Direção-Geral de Saúde não contam ainda com o óbito de um rapaz de 14 anos, este domingo, no Hospital de Santa Maria da Feira e que foi confirmada pelo presidente da Câmara de Ovar. O rapaz de 14 anos teria um quadro clínico com outras doenças associadas. Marta Temido adiantou já que “trata-se de um caso cuja causa de óbito está ainda sob investigação”.

Lisboa continua a liderar, agora mais destacada, a lista dos concelhos com mais pessoas infetadas pelo novo coronavírus, segundo o último boletim com a situação epidemiológica em Portugal, da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo.

Clique no mapa para consultar