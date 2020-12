Marcelo admite governo com Chega e que reestruturação da TAP terá custo para o Estado

Marcelo Rebelo de Sousa © EPA/MANUEL DE ALMEIDA / POOL

João Pedro Henriques/DN 11 Dezembro, 2020 • 22:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu esta noite, entrevistado na SIC, que se for reeleito, não vetará um Governo à direita apoiado no Chega - como aconteceu há semanas nos Açores.

"Não vejo razão constitucional para não dar posse a um governo apoiado no Chega", afirmou o Presidente recandidato - que invocou, nomeadamente, o facto de se estar perante um partido legalizado no Tribunal Constitucional.

"O Presidente da República não pode discriminar o Chega", afirmou ainda.

Quanto à situação açoriana - uma geringonça de direita liderada pelo PSD e apoiada, também, no Chega (como no CDS, PPM e Iniciativa Liberal) - assegurou que não teve "intervenção". O processo, disse, foi conduzido pelo Representante da República no arquipélago, embaixador Pedro Catarino, e "constitucionalmente" a sua posição foi inatacável.

Marcelo admitiu, por outro lado, que não exigirá a um governo de direita acordos escritos, à imagem e semelhança do que fez quando António Costa ganhou as eleições em 2019. E, quase vestindo a pele de comentador político, antecipou que a direita só terá capacidade de governar quando tiver 45% dos votos ou mais.

Ainda quanto ao Chega, recusou-se a qualificar o seu líder mas constatou que "os partidos clássicos têm muita dificuldade em lidar com os partidos nos extremos do sistema e com a democracia mediática", sendo esse um fenómeno com vários exemplos na Europa.

Já sobre a reestruturação da TAP, defende a manutenção da companhia aérea, admite que ainda não viu os relatórios mas que essa posse do estado tem um custo: "Tem de se fazer uma reestruturação e tem de se pagar o preço dessa reestruturação".

Também desmentiu, categoricamente, que tenha sido alguma vez o seu objetivo ser reeleito com os 70% que Mário Soares obteve na sua reeleição em 1991. "Tenho vários defeitos mas não sou burro nem louco", afirmou, recordando que Soares foi nessa altura apoiado por um PSD com 50% dos votos e um PS na casa dos 20% - "e além disso não havia pandemia".

Vacinação covid, "um processo longo"

Sobre o plano de vacinação covid-19 que se vai iniciar em janeiro, o PR recandidato procurou empenhar-se em passar a mensagem de que será "um processo longo que pode ir até ao fim do ano".

E essa - acrescentou - é também "uma coisa que preocupa o primeiro-ministro" - ou seja, "não se criarem demasiadas expetativas" quanto a um processo rápido. Além do mais, "é muito claro que há vacinas atrasadas".