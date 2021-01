Marcelo admite requisição a privados. Novo hospital de campanha na cidade universitária, em Lisboa

Marcelo Rebelo de Sousa no o derradeiro debate antes das eleições de domingo, na TSF, Rádio Renascença e Antena 1 © Pedro Pina/RTP

Foi o último dos debates entre os candidatos às eleições presidenciais do próximo domingo, com os vários nomes da corrida presidencial a marcar diferenças e a exigir mais - ao Governo e, de caminho, ao Presidente da República - no combate à pandemia. Medidas mais claras, mais apoios sociais, maior reforço do Serviço Nacional de Saúde: medidas que uniram os três candidatos da esquerda. A espaços, Marcelo vestiu o fato de Presidente para falar da atual situação e assegurar que serão mobilizados todos os meios.

O debate decorreu sem a participação de André Ventura, que alegou razões de "agenda" para não estar presente.

Foi pelo inevitável tema da pandemia que começou o debate conjunto das rádios - TSF, Rádio Renascença e Antena1 - com os candidatos a pedirem mais recursos para fazer face aos atuais números de contágio da Covid-19. E foi de mais recursos que falou Marcelo Rebelo de Sousa. Defendendo que o contexto atual é "mais complicado que o de Abril ou maio" - "é uma sociedade mais aberta, uma economia mais aberta, mais gente a trabalhar e menos a confinar" - Marcelo referiu que se prevê para esta sexta-feira "qualquer coisa como 700 a 800 internados em cuidados intensivos, ao ritmo de 10,11,12,13 mil casos por dia e cerca de 5000 internados. Vai abrir agora, quarta-feira, mais uma unidade de recuo na Cidade Universitária , vão abrir reforços de camas no Serviço Nacional de Saúde".

Segundo Marcelo "temos ainda a capacidade dos hospitais militares, que não está totalmente utilizada" e a do setor social e privado - "Não houve até agora a necessidade da requisição civil", mas "se tiver que ser utilizada, é utilizada". Mas o candidato presidencial e atual inquilino de Belém adverte que a ideia de que os privados e o setor social têm uma capacidade muito ampla não corresponde à verdade: "A capacidade dos privados também está perto do limite".

Neste capítulo, Tiago Mayan acusou o Executivo de António Costa - e Marcelo por não ter obrigado o Governo a agir - de ter uma "abordagem totalmente errática". "Há uma tômbola de exceções, ninguém percebe quais e porquê. O Governo tem de definir quais são, transmiti-las claramente e assumir a responsabilidade por cada uma".

já Vitorino Silva afirmou-se o candidato "mais povo" entre os seis presentes, acrescentando que só saiu para o debate e voltará para casa a seguir - "Se pedem ao povo para estar em casa, eu faço campanha em casa".

João Ferreira disse recusar a "dicotomia entre saúde e a economia" - "O povo não está em casa, há muito povo que está a trabalhar todos os dias". O candidato presidencial apoiado pelo PCP defendeu que é preciso apostar na prevenção e tomar medidas como o reforço das equipas de rastreio. "Além das medidas de prevenção é necessário cuidar dos hospitais, do reforço das unidades de saúde, reforçar os cuidados intensivos com mais 400 camas, isso está previsto no Orçamento do Estado".

Questionada sobre o que faria diferente na gestão da pandemia, Ana Gomes sustentou que "não banalizaria o estado de emergência". "Pelo trânsito na cidade de Lisboa muita gente não está a perceber que estamos numa situação limite", diz a candidata presidencial, que defende que o Presidente da República deveria ter "reforçado a mão do Governo na negociação" com o setor privado o que, aponta, Marcelo Rebelo de Sousa não fez. Questionado sobre esta crítica, o recandidato definiu assim a situação atual: "Houve a não antevisão da primeira vaga, a concentração de casos na Grande Lisboa e houve a sensação de que não iam ser necessários tantos recursos quanto acabou por ser necessário".

Ana Gomes questionou também o que diz serem medidas contraditórias: "Um dos setores que voltou a fechar foi o da cultura, que se portou admiravelmente. Agora fecharam-se os teatros e cinemas. Isto é um convite a que se vão fazer concertos nas igrejas?".

Pelo meio, Marisa Matias apontou o momento "mais difícil desde que a pandemia começou", para o qual é preciso mobilizar todos os meios. E deixa uma farpa ao ausente André Ventura, dizendo que há candidatos que preferem "esconder-se" para não dar explicações sobre ajuntamentos que contrariam as indicações da Direção-Geral de Saúde, uma referência ao jantar do candidato do Chega em Braga.

