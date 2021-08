Marcelo condecora vice-almirante Gouveia e Melo pela carreira militar

Henrique de Gouveia e Melo © Pedro Correia/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Agosto, 2021 • 20:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"O Presidente da República condecorou, em cerimónia restrita no Palácio de Belém, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo e o tenente-general Eurico Justino Craveiro, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis, pelas suas carreiras militares", lê-se numa nota publicada no 'site' da Presidência da República e que é acompanhada por várias fotografias do momento.

Henrique Gouveia e Melo tornou-se coordenador da 'task force' responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 em fevereiro, sucedendo a Francisco Ramos.

O vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, que desde o ano passado exercia funções de adjunto para o Planeamento do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), esteve desde o início da pandemia a preparar e a planear as ações conjuntas das Forças Armadas no terreno, nos lares de idosos, nas escolas e em apoio às autoridades de saúde.

Henrique Gouveia e Melo, nascido em Moçambique em 1960, ingressou na Escola Naval em setembro 1979 e navegou nos submarinos Albacora, Barracuda e Delfim, exercendo diversas funções operacionais como oficial de guarnição e de comando.

Com formação de base como "submarinista" - foi chefe da Esquadrilha de Submarinos, a qual integrou entre setembro de 1985 e até 1992 -, o vice-almirante tem também vários cursos de especialização, entre os quais de comunicações e de guerra eletrónica, sendo também especialista em informações.

Foi porta-voz da Marinha e, antes de ser chamado para o EMGFA, era, desde janeiro de 2017, Comandante Naval na Marinha e, antes disso, chefe de gabinete do então Chefe de Estado-Maior da Marinha, almirante Macieira Fragoso.

Como comandante naval da Marinha, foi o responsável pelos trabalhos de recuperação pelo seu ramo em Pedrógão Grande, na altura dos fogos, em 2017.

No percurso da sua carreira, Gouveia e Melo foi ainda distinguido com diversas condecorações, como a Ordem Militar de Avis -- Grau Comendador, oito Medalhas Militares de Serviços Distintos, a Medalha de Mérito Militar de 1.ª, 2.ª e 3.ª Classe, a Medalha da Defesa Nacional de 1.ª Classe, a Medalha Militar de Cruz Naval de 3.ª Classe, a Medalha Militar de Comportamento Exemplar -- ouro e, mais recentemente, a Ordem de Mérito Marítimo por parte da Marinha Francesa e a Medalha da Ordem do Mérito Naval -- Grau Grande Oficial, atribuída pela Marinha do Brasil.

Já o tenente-general Eurico Fernando Justino Craveiro nasceu em Mafra, em 1963, e em 1981 ingressou na Academia Militar, tendo transitado no ano seguinte para a Academia da Força Aérea.

É licenciado em Ciências Militares e Aeronáuticas e frequentou o Curso Avançado em Aviões de Combate e o Curso Operacional, tendo sido, entre 2009 e 2011, comandante da Base Aérea n.º 5, em Monte Real.

O tenente-general Eurico Craveiro foi também Chefe da Divisão de Planeamento Estratégico Militar do EMGFA e diretor do Pessoal da Força Aérea.

Entre maio e junho de 2019 foi chefe de gabinete do general chefe do Estado-Maior da Força Aérea, tendo sido depois promovido a tenente-general e posteriormente nomeado comandante aéreo da Força Aérea.

De acordo com o portal das ordens honoríficas portuguesas, a "Ordem Militar de Avis destina-se a premiar altos serviços militares, sendo exclusivamente reservada a oficiais das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, bem como a unidades, órgãos, estabelecimentos e corpos militares".