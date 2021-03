Marcelo: "é justa a indignação dos sacrificados pelas duas pandemias"

Marcelo Rebelo de Sousa faz o juramento com o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para o segundo mandato como Presidente da República. © MARIO CRUZ/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou nesta terça-feira compreender a indignação dos portugueses que foram mais prejudicados pela pandemia da covid-19.

"É justa a indignação dos sacrificados pelas duas pandemias", frisou o Presidente da República recém-empossado. "Mas também por isso é parcialmente injusta a recriminação feita a tudo o que não se antecipou, não se evitou, não se resolveu", concluiu.

Para Marcelo tem sido "um ano demolidor para a vida e a saúde, o emprego e os rendimentos, os planos e as realizações, as comunidades, as famílias, as pessoas. Cada um de nós. À pandemia na vida e na saúde, juntou-se a pandemia na economia e na sociedade. O heroísmo deixou de ser coisa de um instante e passou a ser de um ano quase interminável", frisou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito nas eleições presidenciais de 24 de janeiro com 60,67% dos votos expressos, para um segundo mandato no Palácio de Belém, por mais cinco anos.