Marcelo exige mais ao governo. Recuperação económica não é "regressar a 2019 ou a fevereiro de 2020"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © MARIO CRUZ/LUSA

O Presidente da República deixou um aviso ao governo para a fase de recuperação da economia, na pós-pandemia da covid-19.

"Teremos de reconstruir a vida das pessoas, que é tudo ou quase tudo: emprego, rendimento, empresas, mas também saúde mental, laços sociais, vivências e sonhos. É mais do que recuperar, ou seja, regressar a 2019 ou a fevereiro de 2020", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no discurso da tomada de posse.

E acrescentou: "para isso queremos manter e aperfeiçoar as medidas para a sobrevivência imediata do tecido empresarial e económico, como queremos usar os fundos europeus com clareza estratégica, boa gestão."

