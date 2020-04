Marcelo faz algumas alterações ao decreto do estado de emergência

O Presidente da República já publicou a proposta de decreto que prolonga o estado de emergência por mais 15 dias. O texto, divulgado na página oficial da Presidência da República, clarifica algumas matérias do anterior decreto sobre as restrições à circulação e acrescenta outras, nomeadamente na questão do ensino e das prisões.

“Não obstante o exemplar comportamento dos Portugueses no cumprimento destas medidas, bem como a aceitação e apoio que mereceu a declaração do estado de emergência, e sem prejuízo dos efeitos positivos que elas já permitiram alcançar no combate à disseminação da doença, torna-se indispensável a sua manutenção“, começa por justificar Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que “os efeitos ainda iniciais das medidas adotadas confirmam o acerto da estratégia seguida e aconselham a sua manutenção”.

O Presidente acrescentou algumas matérias, em concreto, “o aditamento de matérias respeitantes à proteção do emprego, ao controlo de preços, ao apoio a idosos em lares ou domiciliário, ao ensino e à adoção de medidas urgentes para proteção dos cidadãos privados de liberdade“, refere no texto enviado à Assembleia da República para apreciação em Plenário.

No caso do isolamento e das restrições à circulação, o novo decreto presidencial refere que podem ser executadas medidas para evitar o contágio como “o confinamento compulsivo no domicílio, em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas autoridades competentes, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim como, na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a interdição das deslocações e da permanência na via pública que não sejam justificadas.”

Em relação ao emprego, o decreto presidencial acrescenta agora que “pode ser limitada a possibilidade de cessação das respetivas relações laborais ou de cumulação de funções entre o setor público e o setor privado“, acrescentando que “pode ser alargado e simplificado o regime de redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador.”

O direito à greve fica suspenso também para os funcionários públicos quando está em causa “o funcionamento de infraestruturas críticas ou de unidades de prestação de cuidados de saúde, bem como em setores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços essenciais à população.”

Calendário de exames, aulas à distância e suspensão de provas

No novo decreto presidencial, são acrescentadas várias matérias em relação ao ensino e aos poderes do Governo.

“Podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a proibição ou limitação de aulas presenciais, a imposição do ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à internet ou à televisão), o adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes ao modelo de acesso ao ensino superior“, indica a nova alínea do decreto.