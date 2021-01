Marcelo ganhou votos na reeleição, ao contrário de Cavaco Silva

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © MÁRIO CRUZ/LUSA

O Presidente da República reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha hoje mais 46.454 votos, quando faltava apurar oito freguesias, cerca das 23:05, do que na sua primeira eleição, em 2016, segundo os resultados provisórios.

Nas presidenciais de há cinco anos, Marcelo foi eleito com 2.413.956 votos e às 23:10 já tinha recolhido 2.460.410 votos e 60,89%, de acordo com os resultados provisórios das presidenciais.

Ao contrário de Marcelo, o anterior Presidente da República, Cavaco Silva, perdeu votos nas eleições em que foi reeleito.

Entre 2006 e 2011, perdeu 540.475 votos. Cavaco foi eleito com 2.773431 votos e foi reeleito com 2.231.956 votos.

Jorge Sampaio perdeu 634.041 votos em 2001, em comparação com 1996 - embora tanto Sampaio como Cavaco tenham subido ligeiramente as percentagens de voto. O ex-líder do PS passou de 50,54% para 52,95% e Cavaco de 53,91% para 55,55%.

Nessas duas reeleições, a participação eleitoral caiu em mais de um milhão de eleitores, face às eleições em que Cavaco e Sampaio tinham sido eleitos.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições presidenciais, segundo os dados oficiais.