Marcelo negativo no segundo teste à covid-19 mas mantém isolamento

Foto cedida pela RTP do debate televisivo entre os candidatos às Eleições Presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa e Marisa Matias (ausente da foto), moderado pelo jornalista Carlos Daniel (ausente da foto) nos estúdios da RTP, Lisboa, 2 de janeiro de 2021.

Foi negativo o resultado do segundo teste de Marcelo Rebelo de Sousa para a covid-19. Apesar disso, a Presidência da República comunicou esta terça-feira que o Chefe de Estado vai manter-se em isolamento no Palácio de Belém e "aguarda a realização de um teste confirmativo".

A informação foi divulgada 12 horas depois de ter sido anunciado que o Presidente da República testou positivo à covid-19, apresentando-se sem sintomas.

A situação levou ao cancelamento de toda a agencia para os próximos anos, como a audição dos partidos com assento parlamentar, que estava agendada para a tarde desta terça-feira.

Marcelo, ainda assim, vai assistir, por videoconferência, à reunião, desta terça-feira no Infarmed, em Lisboa, com os especialistas de saúde, refere a mesma nota do Palácio de Belém.