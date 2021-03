Marcelo pede medidas contra o açambarcamento e especulação de preços nos testes covid

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © MARIO CRUZ/LUSA

O Presidente da República sugere ao governo que adote medidas para travar a especulação de preços e o açambarcamento de testes covid-19 na regulamentação do estado de emergência.

"Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais, designadamente testes ao SARS-Cov-2 e outro material médico-sanitário", refere o projeto de decreto presidencial enviado à Assembleia da República.

Neste projeto, o chefe de Estado volta a insistir na possibilidade de limitar o ruído para não perturbar o teletrabalho, apesar de o governo ter ignorado esta medida nos decretos que regulamentam o estado de emergência.

"Podem ser determinados, por decreto-lei do Governo, níveis de ruído mais reduzidos em decibéis ou em certos períodos horários, nos edifícios habitacionais, de modo a não perturbar os trabalhadores em teletrabalho", aponta o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa propõe a renovação do estado de emergência até ao dia 15 de abril e justifica com a necessidade de manter o controlo da pandemia.

"Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, e em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende-se haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação", lê-se no projeto de decreto que vai ser discutido esta quinta-feira no Parlamento, estando a aprovação garantida com os votos

Este é o 14.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete para autorização do parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19 e será discutido e votado pelos deputados na quinta-feira à tarde, com aprovação assegurada.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 da próxima quarta-feira, 31 de março. Esta renovação terá efeitos entre as 00:00 de 01 de abril e as 23:59 de 15 de abril.

Em atualização