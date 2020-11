Marcelo pede para acelerar investimento na saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fala ao país sobre a declaração de estado de emergência. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/MIGUEL FIGUEIREDO LOPES/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa pede para acelerar o investimento na saúde perante a escalada de novos casos de covid-19. O Presidente da República proferiu uma declaração ao país minutos depois de ter assinado a nova declaração de estado de emergência, que vai vigorar a partir de segunda-feira, 9 de novembro, até ao dia 23 do mesmo mês.

O chefe de Estado referiu-se ao "compromisso de se acelerar, com trabalho e humildade, o investimento na saúde e em particular nos seus heroicos profissionais". Este reforço deve ocorrer tão depressa quanto possível, no entender de Marcelo, "pensando no Orçamento do Estado para 2021".

O Presidente da República também deixou uma palavra de "confiança para, juntos tudo fazermos para atenuar o custo da pandemia na vida e saúde de doentes covid tal como de doentes não-covid, todos eles atingidos" pela pandemia.

Reconhecendo que "importa conter" a evolução "negativa e muito rápida" do número de casos de covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a referir-se ao novo estado de emergência como algo "muito limitado e largamente preventivo".

O novo estado de emergência serve para "conciliar a proteção da vida e da saúde com o emprego, o salário, o rendimento de trabalhadores, micro, pequeno e médio empresários que mais estão em risco nestes dificílimos tempos", no entender da primeira figura do Estado.

Além de abrir a porta ao recolher obrigatório nos concelhos em maior risco, este decreto determina o aumento dos meios de rastreio sanitário, a utilização pelo Estado, preferencialmente por acordo, de meios privados de saúde, e ainda a mobilização das Forças Armadas.

Para evitar um "dezembro agravado" e com restrições "mais drásticas" e "indesejadas" para os portugueses, Marcelo fala em "semanas de esforço coletivo, de contenção da subida inquietante" dos números de internados e de doentes em cuidados intensivos.

Marcelo apela ainda à "contenção, serenidade e resistência dos portugueses" para o desafio da pandemia, que "não acaba no mês de novembro nem de dezembro nem muito provavelmente nos primeiros meses de 2021".