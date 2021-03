Marcelo pede plano de reabertura de escolas articulado com testes e vacinação

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. © EPA/MARIO CRUZ

O Presidente da República insiste na necessidade de um plano para reabertura das escolas, mas desta vez que esteja articulado com a testagem, rastreamento e vacinação.

"Deverá ser definido um plano faseado de reabertura com base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública, designadamente articulando com testagem, rastreamento e vacinação", lê-se no projeto de decreto presidencial que vai ser discutido e votado na Assembleia da República.

Já no anterior decreto presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa tinha pedido um plano de reabertura das escolas, mas "respeitando os desígnios de saúde pública". Agora acrescenta que esse processo deve ser articulado com testes, rastreamento e vacinação da comunidade escolar.

O texto é praticamente igual ao que determinou o atual estado de emergência, mas além da parte das escolas, o decreto do Presidente da República permite a saída e entrada de pessoas do país para reunificação familiar, além das que já estavam previstas.

O governo pode suspender ou limitar "chegadas ou partidas de ou para certas origens, impondo a realização de teste de diagnóstico de infeção por SARS-CoV-2 ou o confinamento compulsivo e o isolamento profilático de pessoas, em local definido pelas autoridades competentes, podendo o governo estabelecer regras diferenciadas, designadamente para reunificação familiar, por razões profissionais, ou de ensino, como os estudantes Erasmus", refere o texto do decreto.

Ainda nesta quarta-feira, o PAN tinha pedido que esta possibilidade fosse contemplada no decreto presidencial, permitindo que familiares separados por causa das limitações à circulação pudessem reunir-se.

Este é 13.º projeto do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete ao parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19, e será debatido e votado pelos deputados na quinta-feira à tarde, tendo aprovação assegurada.