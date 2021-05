Marcelo promulga, mas alerta para dificuldades em aplicar multas no acesso sem máscara às praias

Portim‹o-28/07/2016- Reportagem para tema de CAPA da Evas›es sobre o Algarve cart‹o de postal na zona central da regi‹o, entre Arma‹o e Carvoeiro. Praias de rochas e grutas que s‹o a imagem de marca do Algarve para os turistas. AlŽm das praias em si (e grutas), dar a conhecer as melhores esplanadas, a gastronomia, artesanato, alojamento e tradi›es daquela zona. CARVOEIRO. (Paulo Spranger/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

O Presidente da República promulgou o diploma que define multas a quem aceder às praias sem máscara, mas avisa para eventuais dificuldades na aplicação da lei.

Na nota que publicou esta sexta-feira no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa chama a "atenção para as questões que se suscitam na aplicação prática do novo regime sancionatório", que prevê multas entre 50 euros e 100 euros para os incumpridores. O Presidente refere que é importante "garantir o cumprimento das regras substanciais", mas, "ao mesmo tempo, não criar condições que as esvaziem".

Apesar das dúvidas sobre a aplicação da lei, o chefe de Estado "promulgou o diploma que regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias de banhos, no contexto da pandemia da doença covid-19, para a época balnear de 2021", refere a nota publicada no site da presidência.

Segundo o Jornal de Notícias o diploma prevê multas entre os 50 e os 100 euros para quem não usar máscara nos acessos a praias, restaurantes, balneários e paredões, bem como para quem esteja a frequentar uma praia com excesso de lotação.

Para os concessionários, as multas são mais pesadas, variando entre os 500 e os 1000 euros, caso falhem na higienização e limpeza dos seus equipamentos ou não afixarem, em local visível, as normas dos banhistas.

Durante a conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, a ministra da presidência, Mariana Vieira da Silva, reiterou que "tal como no ano passado, não é necessário usar máscara na praia e é necessário usar máscara nos acessos à praia, nos acessos aos cafés e restaurantes, nos restaurantes e nas casas de banho. São as mesmas regras que vigoraram há um ano", afirmou.

Uma das alterações em relação ao ano passado, acrescentou a ministra da Presidência, prende-se com o sistema de semáforos à entrada das praias, relativo à sua ocupação. Segundo Mariana Vieira da Silva, a cor verde passa a indicar uma ocupação até 50%, a cor amarela entre 50% e 90% e a cor vermelha acima de 90%.

Em 2020, a cor verde indicava uma ocupação baixa (1/3), amarelo ocupação elevada (2/3) e vermelho ocupação plena (3/3).

Notícia atualizada às 15h10