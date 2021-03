Marcelo propõe renovação do estado de emergência até 15 de abril

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conversa por videoconferência com a líder parlamentar do Partido Socialista (PS), Ana Catarina Mendes (ausente da foto), no âmbito da audiência do chefe de Estado aos partidos com assento parlamentar sobre a renovação do estado de emergência no contexto do combate à covid-19, no Palácio de Belém, em Lisboa, 10 de março de 2021. MIGUEL FIGUEIREDO LOPES/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/LUSA © LUSA

O Presidente da República propôs esta quarta-feira a renovação do estado de emergência por mais duas semanas até meados de abril.

Assim, Marcelo Rebelo de Sousa propõe "a renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 1 de abril de 2021 e cessando às 23h59 do dia 15 de abril de 2021, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei", refere o texto.

No projeto, o Presidente justifica com a necessidade de se acautelar os próximos passos. "Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência, e em linha com o faseamento do plano de desconfinamento, impondo-se acautelar os passos a dar no futuro próximo, entende-se haver razões para manter o estado de emergência por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação", refere.

Este é o 14.º diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete para autorização do parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19 e será discutido e votado pelos deputados na quinta-feira à tarde, com aprovação assegurada.

O período de estado de emergência atualmente em vigor termina às 23:59 da próxima quarta-feira, 31 de março. Esta renovação terá efeitos entre as 00:00 de 01 de abril e as 23:59 de 15 de abril.