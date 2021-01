Marcelo prudente pede mais "um pouco" pelos resultados

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © HUGO DELGADO/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa pediu esta noite que se espere mais "um pouco" pelos resultados mais próximos do fecho de todas as freguesias para fazer um comentário.

"Daquilo que se viu até agora é tudo muito provisório", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que segundo as projeções das televisões deve ganhar estas presidenciais à primeira volta. "Há uma margem muito grande relativamente à votação do candidato mais escolhido. É uma margem maior do que a margem do que as sondagens apontaram e a indefinição em relação aos outros candidatos. Uma coisa é certa: há que agradecer aos portugueses que foram votar", sublinhou o atual Presidente.

Até agora apenas estão fechados três distritos: Beja, Castelo Branco e Viseu. Nos três, Marcelo Rebelo de Sousa vence com larga vantagem, sendo que nos dois últimos consegue mais de 60% dos votos. André Ventura surge em segundo lugar nos três distritos com a votação fechada.

"Faltam ainda apurar as freguesias mais importantes em termos numéricos", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa e, "portanto, pesam e acabam por decidir em termos de abstenção e de posicionamento dos candidatos. Parecem poucas, mas são grandes", acrescentou o recandidato.

Questionado sobre se lamenta não ter conseguido mais votos do que Mário Soares, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "Mário Soares é irrepetível na democracia portuguesa", lembrando que o candidato socialista "teve o apoio dos dois maiores partidos. Vamos ver", rematou.

Marcelo Rebelo de Sousa está a acompanhar a noite eleitoral na sua casa em Cascais e apontou fazer uma declarações mais tarde. "A minha previsão para sair daqui à 9:30. Apontem esta noite para um fim um pouco mais tardio do que se imaginava. Isso significa pedir aos portugueses para esperar um pouco mais", concluiu.

Notícia atualizada às 21h25