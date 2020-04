Marcelo. “É preciso em abril ganhar maio”. Escolas devem continuar fechadas

O Presidente da República indicou esta terça-feira que as escolas deverão continuar encerradas pelo menos até ao final do mês de abril, mas destacou a “tendência positiva” da pandemia em Portugal.

“Se queremos ganhar a liberdade em maio precisamos de a ganhar em abril”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no final da reunião técnica com as autoridades de saúde, no Infarmed, em Lisboa.

Questionado sobre a manutenção do encerramento das escolas durante este mês, o Presidente afirmou que “isso pode depreender, obviamente. Não haverá, mas daquilo que disseram os especialistas a opção a fazer é ganhar em abril o mês de maio” e isso significa “manter este esforço durante o mês de abril”, acrescentou o chefe de Estado, lembrando que cabe ao primeiro-ministro anunciar essa decisão no dia 09 de abril.

O Presidente da República assumiu ter saído da reunião técnica “temos uma boa notícia, mas que não dispensa o esforço suplementar”, pedindo aos portugueses que durante o período da Páscoa respeitem o isolamento social.

“A mensagem é muito simples: pedir aos portugueses um suplemento de esforço para se poder virar uma página no fim do mês de abril”, resumiu Marcelo Rebelo de Sousa.

Notícia atualizada às 14h28 com mais declarações do Presidente da República