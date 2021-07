Marcelo Rebelo de Sousa: "O que retive foi que, onde avança a vacina, diminui o vírus"

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República © NUNO VEIGA/LUSA

"O que retive foi que, onde avança a vacina, diminui o vírus e que a vacina tem alguma efetividade com uma dose e muita efetividade com as duas doses. A segunda ideia é de que o Rt tem vindo a descer em todas as regiões", destacou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final de ouvir os especialistas na reunião esta terça-feira no Infarmed onde se traçou a evolução epidemiológica da covid-19 em Portugal.

"É bom não haver uma nova variante que levante problemas em Portugal", ressalvou o Presidente da República. "Na esmagadora maioria dos casos, as vacinas produzem efeitos em todas as idades. É importante para os portugueses que esmagadoramente acreditam na vacinação e para a minoria que tem dúvidas."

"Há um esforço da parte dos especialistas para enriquecerem o que chamamos de matriz de risco", considerou ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

Os peritos consultados pelo Governo sugerem a evolução das medidas de restrição de acordo com a taxa de vacinação contra a covid-19 e insistem na importância do controlo de fronteiras e da ventilação dos espaços para evitar recuos no Outono/Inverno.

A ventilação/climatização adequada dos espaços, o uso do certificado digital e a autoavaliação de risco são as três regras a aplicar em qualquer dos quatro níveis definidos de acordo com a taxa de vacinação, sendo que para os valores atuais (cerca de 60%) se aplica o nível 1.

Presente na reunião de peritos que decorre hoje no Infarmed, Raquel Duarte, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, disse ainda que atualmente, e até ao nível 3, se deve privilegiar o teletrabalho sempre que possível e o desfasamento de horários, a manutenção da distância física e o uso de máscara ambiente fechado e sempre em eventos públicos.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que "a ideia de vacinar as crianças é uma ideia forte, está a ser estudada pelos especialistas, e há tempo para os pais pensarem".