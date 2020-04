Marcelo sinaliza alterações na renovação do estado de emergência

Marcelo Rebelo de Sousa sinalizou esta quarta-feira ajustes na quase certa renovação do estado de emergência, para um terceiro período de exceção até ao dia 1 de maio.

“É evidente para todos que tudo se encaminha para uma renovação imediata do estado de emergência”, indicou o Presidente da República, acrescentando que “essa renovação pode ser que, nalgumas facetas, signifique não diminuir as exigências de abril, em relação à circulação das pessoas, mas sim apontar já para o que vai ser a realidade de maio”, sublinhou o chefe de Estado.

Marcelo acrescentou que “é cedo para estarmos a falar do que vai ser assunto a decidir no início de maio e para isso haverá uma nova reunião, proposta pelo primeiro-ministro, no dia 28 de abril para ver os dados, a evolução e fazer o balanço do que se passou em abril e decidir em relação ao futuro imediato”, afirmou no final da reunião no Infarmed.

Minutos antes, Marcelo indicou que maio seria um mês de “transição progressiva”. “Se abril correr até ao fim como esperamos, os portugueses vão começar a habituar-se à ideia de conviver com a realidade de um vírus que foi vencido no que representava um risco grave e passa a ser um dado da vida do dia-a-dia”, frisou o Presidente da República.

“Esta é uma transição que terá de ser feita com precaução”, alertou Marcelo Rebelo de Sousa, elogiando as atitudes que os portugueses têm tido de seriedade de proteção sanitária, de distanciamento no convívio com os outros mas com uma retoma progressiva da vida social e económica”.

O Presidente da República indicou que tudo aponta para que “maio comece a ser progressivamente diferente, uma razão de esperança para todos os que estão confinados, porque representa a tal luz ao fundo do túnel de que falava o primeiro-ministro para que se comecem a ver essas luzinhas na vida dos portugueses”.

Portugal e os outros países

Questionado sobre as restrições que poderiam ser levantadas gradualmente, comparando com outros países europeus, o Presidente da República aproveitou para traçar as diferenças. “Em Espanha, foram levantadas as restrições nos setores da construção e da indústria”, quando em Portugal estas atividades nunca estiveram sob restrição, à exceção do concelho de Ovar.

“A indústria nunca houve restrições”, lembrou depois o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas.

“Quando começarmos a eliminar as restrições terá de ser sempre feito de um modo gradual e progressivo”, sublinhou António Costa. “Há um dado que sabemos: sempre que retirarmos uma medida de restrição sem que haja tratamento, o número de contágios vai aumentar. O que temos é de saber se quando esse aumento do risco de contaminação é controlável ou não”, frisou.

