Mariana Mortágua é candidata à liderança do BE. "Quero fazer todas as lutas"

© João Silva/ Global Imagens

DN/Lusa 27 Fevereiro, 2023 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A deputada e dirigente bloquista, Mariana Mortágua, anunciou esta segunda-feira a candidatura à liderança do Bloco de Esquerda (BE), depois de Catarina Martins ter revelado que iria deixar de ser coordenadora do partido na próxima Convenção Nacional, marcada para o fim de maio.

"Só uma alternativa à esquerda pode criar respostas" aos problemas dos portugueses, destacou Mariana Mortágua na apresentação da sua candidatura.

"As politicas de empobrecimento e de desigualdade agravam-se", afirmou a bloquista,, referindo que "maioria do PS não cumpre o que prometeu"

Descreve a maioria absoluta do PS como "arrogância" e "instabilidade".

"Queremos um país justo, de respeito por todas as pessoas sem exceção. É por isso que lutamos", disse. "É também por isto, sim, que sou candidata na próxima convenção à coordenação do Bloco de Esquerda", anunciou.

"Respondo que sim, porque quero fazer todas as lutas", assegurou.

Em 14 de fevereiro, quando Catarina Martins anunciou que iria deixar de ser coordenadora do BE na próxima Convenção Nacional, o DN apurou que a deputada Mariana Mortágua deveria ser candidata à liderança bloquista.

Mariana Mortágua, que está no parlamento desde 2013 (entrando então para substituir Ana Drago), nasceu em 1986 e é economista, tendo sido o rosto do partido nas comissões parlamentares de inquérito à banca e nas discussões do Orçamento do Estado, entre outros dossiês.

Está também marcada para a tarde desta segunda-feira uma conferência de imprensa para apresentação de uma outra moção, intitulada "Um Bloco plural para uma Alternativa de Esquerda -- um desafio que podemos vencer!", subscrita por nomes como o histórico da UDP Mário Tomé, o antigo deputado Carlos Matias ou Rui Cortes, do movimento Convergência.

De acordo com o calendário da XIII Convenção Nacional do BE, esta segunda-feira, às 17:00, é a data limite para as moções de orientação serem entregues à Comissão Organizadora da Convenção.

Quando anunciou a sua saída na convenção marcada para os dias 27 e 28 de maio, Catarina Martins manifestou "absoluta tranquilidade" de que havia pessoas "com capacidade, força e preparação" para a substituir no cargo, esperando uma convenção com "soluções de unidade no partido".

A ainda líder do BE afirmou que a década durante a qual esteve à frente dos destinos do BE foi de "vitórias e derrotas", explicando que "o que mudou agora" foi "a instabilidade da maioria absoluta" e que a crise "multiplicada dentro do Governo e em choque com a luta popular é o sinal do fim de um ciclo político".

Há muito que Mariana Mortágua é o nome que reúne maior consenso, entre a cúpula bloquista, para suceder à atual coordenadora, eleita pela primeira vez em 2012, então para uma liderança bipartida com João Semedo, que se estenderia por dois anos.

"Levar o país a sério" será o lema da próxima Convenção Nacional do BE

A XIII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que decorre nos dias 27 e 28 de maio, em Lisboa, terá como lema "Levar o país a sério", anunciou este domingo a coordenadora do partido, Catarina Martins.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião da Mesa Nacional do partido, em Lisboa, a líder do BE afirmou que foi aprovado "o regimento da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda e a decisão de ter um lema para a convenção, que é 'Levar o país a sério'".

Catarina Martins sustentou que este lema "indica duas prioridades do BE: por um lado sinalizar a exigência republicana de uma democracia que responde com transparência e com verdade ao país, por outro lado sinalizar a também absoluta necessidade que existe hoje de ouvir o país, de ouvir as reivindicações das crescentes mobilizações e dar resposta a quem trabalha e a quem exige uma alternativa política".

Questionada se no futuro poderá ser possível uma nova política de entendimento à esquerda, a líder do BE considerou que aquilo a que tem assistido nas ruas, "de mobilização de setores tão diferentes, mas que estão juntos nesta exigência salário, de habitação, de resposta à vida concreta das pessoas, é indicativo deste novo ciclo político", de uma "maioria absoluta que é incapaz de responder às necessidades do país".

"Esta convenção do BE será também uma convenção sobre este novo ciclo político e a absoluta incapacidade de a maioria absoluta, e a necessidade de construir uma política económica e social alternativa à que temos tido", indicou.

Catarina Martins referiu que deverá ser a última reunião do órgão máximo entre convenções antes da reunião magna do partido, mas ressalvou que a "Mesa Nacional do BE reunirá se for politicamente necessário".

Em atualização