Mariana Mortágua é nova líder do Bloco de Esquerda

Mariana Mortágua, nova líder do Bloco de Esquerda © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Mariana Mortágua foi neste domingo consagrada a nova coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) e a lista de continuidade que apresenta à Mesa Nacional conseguiu 67 dos 80 lugares na Mesa Nacional do BE, vencendo a moção de Pedro Soares e reforçando a direção neste órgão.

Segundo os resultados anunciados, a lista de Mariana Mortágua conseguiu 67 mandatos enquanto a de Pedro Soares ficou com 13.

Na última convenção, quando Catarina Martins foi reconduzida pela última vez coordenadora do partido, a lista da moção da direção conseguiu 54 dos 80 lugares da Mesa Nacional do BE, uma perda de 16 mandatos em relação a 2018, enquanto a moção E elegeu 17 lugares.

Nessa convenção eram quatro as listas que estavam a votos e os restantes lugares da Mesa Nacional foram distribuídos da seguinte forma: a moção C com quatro lugares e a N com cinco.

Moções

A moção A, de Mariana Mortágua, foi a mais votada na XIII Convenção Nacional do BE, com 439 votos, enquanto a moção E, de Pedro Soares conseguiu 78 votos.

As duas moções de orientação apresentadas à XIII Convenção Nacional do BE, que termina neste domingo em Lisboa, foram votadas de credencial no ar, após as alegações finais das duas moções.

A moção encabeçada pela deputada e candidata a líder, Mariana Mortágua, intitulada "Uma força, muitas lutas" foi a vencedora, com 439 votos.

Esta moção é subscrita por diferentes nomes da atual direção, incluindo a líder cessante, Catarina Martins, conseguiu eleger 81% dos delegados.

Já a moção E - "Um Bloco plural para uma alternativa de esquerda, um desafio que podemos vencer!" -, promovida pelos críticos da direção, teve 78 votos.

Registaram-se ainda 11 abstenções.

Como a contagem dos votos demorou alguns minutos, o dirigente e eurodeputado José Gusmão, que estava a conduzir os trabalhos, foi dando palavras de incentivo para que os delegados mantivessem a credencial no ar e pediu "vigor".

"Precisamos de tonificar o BE para os debates que se avizinham", afirmou.

Na anterior convenção, em 2021, na qual os delegados foram reduzidos para metade devido à pandemia de covid-19, a moção de Catarina Martins obteve 210 votos, num total de 305 votantes.

Nesse ano estavam em disputa cinco moções de orientação política.

A reunião magna, na qual participaram 654 delegados eleitos, marca o fim da era de Catarina Martins à frente dos destinos do BE.