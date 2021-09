Mario Draghi defende políticas fiscais expansionistas para União Europeia

Primeiro-ministro de Itália, Mario Draghi. © EPA/MASSIMO PERCOSSI

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, defendeu na quarta-feira políticas fiscais expansionistas para promover o crescimento económico e reduzir a dívida, alertando que dificilmente a União Europeia (UE) recuperará as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, suspensas devido à pandemia.

"É um pouco complicado pensar que as regras vão ser as mesmas do que há alguns anos", assinalou Mario Draghi, depois de ter sido questionado sobre os diálogos dos 27 Estados-membros da UE sobre a possível reforma do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), que estabelece que o défice não pode ultrapassar 3% do PIB e a dívida os 60%.

De acordo com o chefe de governo de Itália, a UE vai ter de investir mais nos próximos anos para melhorar a sua defesa e isso vai ter de exigir o aumento das normas de gastos.

As regras do PEC estão em suspenso desde 2020 até 2022.

Mario Draghi falava numa conferência de imprensa após o Conselho de Ministros para apresentar a atualização do quadro macroeconómico de Itália para 2021 e para o próximo triénio.

"O quadro económico está melhor do que imaginávamos na primavera, há cinco meses", quando em abril o governo de Roma disse que o crescimento seria de 4,5%, o défice de 11,8% e a dívida de 159,8%.

O antigo presidente do Banco Central Europeu (BCE) explicou que a economia italiana vai crescer 6% este ano, depois de ter caído 8,9% em 2020, devido à crise pandémica, adiantando que o impulso vai permitir que o défice público caia para 9,4% do PIB, menos dois décimos do que no ano passado, e a dívida para 153,5%, após os 155,6% do último exercício.

A melhoria do quadro económico "é a primeira confirmação quantitativa de que o défice alto e a dívida pública emergem com crescimento expansivo", acrescentou Mario Draghi, ao reconhecer a necessidade de medidas expansionistas para impulsionar a economia de forma duradoura e sustentável e não num sentido de desperdício.