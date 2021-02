Marta Temido admite confinamento de até 60 dias

A ministra da Sáude Marta Temido © LUSA

"Precisamos de garantir a estabilização dos resultados já alcançados, mas previsivelmente precisamos de um total de 60 dias de confinamento . É esse o horizonte temporal que os peritos partilharam", disse Marta Temido, ministra da Saúde, no final da reunião desta terça-feira no Infarmed. "O nível de confinamento está a produzir efeitos na redução do número de novos casos, mas também no número de internamentos e mortes".

"Quanto maior a intensidade do confinamento, mais rapidamente decresce o risco de infeção", considerou a ministra da Saúde. "O nível de risco de transmissão é de 0,82 para o período de 30 de janeiro a 3 de fevereiro, sendo variável nas várias regiões do País."

Marta Temido concluiu que, "apesar dos resultados, é bastante evidente que o atual confinamento tem de ser prolongado por mais tempo. Os peritos hoje estimaram como 60 dias a contar do seu início, para reduzir o número de internamentos para 200 camas".

No Infarmed, em Lisboa, durante quatro horas, estiveram reunidos a maioria dos epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido. Os restantes participantes, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues, os membros do Conselho de Estado e parceiros sociais, vão acompanhar a reunião por videoconferência.

Marta Temido realça importante da testagem massiva

"Os critérios da testagem são da DGS", lembrou a ministra da Saúde. "Ficou claro pelos peritos

que é necessário alargar massiva, nomeadamente testar contactos independentemente do seu grau de risco. Hoje temos grandes condições de testagem no país. Com opções de rastreio mais alargadas, poderemos detetar mais assintomáticos".

"Foi realçado que temos de reinvestir na testagem massiva da população. Temos de contraria tendência de não testar tanto quando a incidência de novos casos diminui", disse Marta Temido aos jornalistas.

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.354 mortes associadas à covid-19 e 767.919 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.