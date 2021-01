Marta Temido admite fechar todas as escolas de imediato

A ministra da Saúde, Marta Temido © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta quarta-feira à noite o fecho imediato de todas as escolas dada a "alteração das estatísticas" da covid-19 em Portugal.

Em entrevista à RTP, quando questionada sobre o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino tendo em conta os números de infetados pelo novo coronavírus, Temido respondeu "sim".

No entanto, remeteu uma decisão final sobre o assunto para a reunião do conselho de ministros que se realizará esta quinta-feira.

Aos microfones da estação pública de televisão, Marta Temido afirmou que a nova variante do coronavíros "pode atingir os 60% de incidência em novos casos dentro de mais uma semana, até ao final do mês", no que é "uma aceleração da transmissão".

Leia a notícia na íntegra no Diário de Notícias.