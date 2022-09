Más notícias se o seu carro funciona com AdBlue

Motor24 08 Setembro, 2022 • 15:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com os aumentos dos preços do gás e da eletricidade, os grandes produtores de AdBlue na Europa estão a reduzir a produção. O transporte de mercadorias é, para já, o mais afetado, mas não demorará a sentir-se a escassez do composto em alguns postos de abastecimento e, consequentemente, na carteira dos automobilistas...

O perigo da escassez de AdBlue nunca foi tão real. O composto sem o qual boa parte dos motores Diesel modernos simplesmente não arrancam atingiu mínimos históricos, com os produtores a travarem a sua produção desde março para fazerem face aos aumentos galopantes dos preços da energia.

Nas últimas semanas, a situação agravou-se. De acordo com a Reuters, a SKW Piesteritz, empresa que é a maior produtora de ureia da Alemanha, parou a produção e estará muito perto de esgotar as reservas de AdBlue.

Notícias igualmente preocupantes surgem da BASF, com a confirmação da companhia alemã que irá reduzir ainda mais a produção de amónia - além de fertilizantes, o químico é usado na fabricação de plásticos, têxteis, explosivos e AdBlue para motores.

Tudo aponta para uma redução da oferta que terá um impacto significativo nos preços e, consequentemente, nas poupanças do consumidor. E não apenas com o previsível aumento da fatura a pagar de cada vez que vais atestar o depósito. Os especialistas já antecipam o encarecimento de produtos para fazer face a despesas mais altas no transporte.

O AdBlue é uma solução aquosa de ureia (32,5% de ureia pura, 67,5% de água desmineralizada), que permite uma importante redução nas emissões de CO2, sendo que os fabricantes também anunciam reduções nos consumos de gasóleo que, dependendo do modelo/versão, podem ser de 13%. Antes de chegar aos automóveis equipados com motores Diesel, o AdBlue já se aplicava em veículos pesados desde 2004, com a entrada em vigor da normativa Euro 4.

Quanto dura e o que acontece quando acaba o AdBlue?

Depende das caraterísticas de cada modelo, mas um Diesel de gama média necessitará de dois litros de AdBlue para percorrer 1000 quilómetros. O condutor será informado da necessidade do atesto através de mensagem no painel de instrumentos

O alerta de níveis baixos de AdBlue aparece no painel de instrumentos do automóvel com bastante antecedência, para que tenha o tempo suficiente para a reposição do líquido, sem pressas. Mas excedendo-se a quilometragem indicada, o motor simplesmente não arranca.

Como e onde atestar?

O líquido AdBlue pode ser colocado pelo proprietário do veículo, com a mesma facilidade com que repõe os níveis de óleo no motor, com a diferença de que a localização do bocal de acesso varia consoante o modelo, podendo estar junto ao depósito de gasóleo ou sob o piso da bagageira, junto à roda de substituição.