Máscaras deixam de ser obrigatórias nas escolas

A ministra da Sáude Marta Temido.

O uso da máscara em contexto escolar vai deixar de ser obrigatório. A decisão foi anunciada esta quinta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

Há, no entanto, duas exceções. Como previsto, as máscaras vão continuar a ser obrigatórias nos espaços com pessoas vulneráveis (como hospitais e lares) e em espaços com muitas pessoas e difícil arejamento, como é o caso dos transportes públicos.

A ministra explicou que, apesar de "não estarmos no patamar ideal", estão reunidas as condições para deixar a obrigatoriedade do uso de máscara. A decisão entrará em vigor assim que a resolução do Conselho de Ministros for publicada em Diário da República.