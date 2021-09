Máscaras vão manter-se obrigatórias em espaços fechados

(Adelino Meireles / Global Imagens) © Adelino Meireles / Global Imagens

O governo deverá manter a obrigatoriedade de uso de máscaras em espaços fechados na próxima semana, avança nesta quinta-feira o jornal Público.

Segundo o diário, a 23 de setembro, quinta-feira, haverá nova reunião de Conselho de Ministros que antecipará ainda para este mês a próxima fase de desconfinamento, prevista para outubro.

As decisões deverão ser tomadas já com a confirmação de que 85% da população se encontra totalmente vacinada, e após as indicações de especialistas na reunião do Infarmed marcada para hoje, pelas 15h.

Segundo as informações obtidas pelo Público, o governo não pretenderá fazer transições radicais, sendo certo que o uso da máscara em espaços interiores será para manter.

Na terceira fase do plano de desconfinamento está previsto o fim dos limites de lotação em restaurantes, cafés e pastelarias, bem como o fim dos limites à ocupação em todos os estabelecimentos e equipamentos, ou ainda em eventos culturais. Casamentos e baptizados deixam igualmente de ter restrições na lotação.

Bares e discotecas poderão também reabrir, e aceitar clientes com certificado digital da UE ou teste negativo.