MBA da Católica e da Nova sobe na tabela dos 100 melhores do mundo

O MBA internacional da Universidade Católica e da Universidade Nova encontra-se, pelo quarto ano consecutivo, entre os 100 melhores do mundo para o Financial Times. O The Lisbon MBA subiu dois lugares em 2021, encontrando-se no lugar 82 da publicação britânica, segundo a informação divulgada na segunda-feira em comunicado.

Este é o terceiro ano consecutivo em que esta formação melhora a sua posição. Também é considerado o melhor programa do mundo no critério de experiência internacional. Este é o único MBA português naquela tabela e entre os 25 melhores da Europa.

O The Lisbon MBA é um programa a tempo inteiro da Universidade Católica de Lisboa e da Nova School of Business and Economics em parceria com a escola de gestão MIT Sloan School of Management.

Este MBA tem conquistado protagonismo a nível mundial: na semana passada, integrou, pela primeira vez, o ranking da revista The Economist.

"Estes resultados reforçam a posição de liderança do The Lisbon MBA Católica|Nova e mostram o que é possível alcançar quando as melhores escolas portuguesas e internacionais unem esforços em prol de um objetivo comum de capacitar uma geração de líderes empresariais para desenvolverem uma carreira internacional com impacto", assinala Filipe Santos, Dean da Católica-Lisbon, citado em comunicado.

"Orgulhamo-nos por continuar a liderar na experiência internacional, o que demonstra que o The Lisbon MBA Católica|Nova se mantém focado na sua missão: formar líderes globais capazes de inspirar e mobilizar equipas para transformar as suas organizações através de soluções inovadoras", nota Daniel Traça, Dean da Nova SBE.