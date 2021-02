MBA da Católica/Nova no ranking da The Economist

A Nova School of Business and Economics e a Católica juntaram-se criando um MBA em parceria com a MIT Sloan School of Management. © Paulo Spranger / Global Imagens

O programa The Lisbon MBA Católica|Nova passou a integrar o ranking deste ano da The Economist Full-time MBA, posicionando-se entre os melhores mestrados em gestão destinados a profissionais no ativo do mundo. Este MBA resulta de uma parceria entre as duas universidades portuguesas com o MIT Sloan School of Management.

O programa, que dura 12 meses e exige pelos menos três anos de experiência profissional, "obteve a melhor classificação no critério de qualidade do corpo docente, alcançando o 12.º lugar em termos europeus e o 30.º a nível mundial", avançam as instituições em comunicado.

"O ranking The Economist Full-Time MBA 2021 é uma das referências mundiais para a educação executiva e distingue todos os anos os melhores MBA do mundo, de acordo com critérios como oportunidades de carreira, experiência educacional, aumento salarial e potencial de networking. Os resultados são obtidos através de inquéritos a ex-alunos, bem como através de dados recolhidos pela The Economist", explicam.

Maria Amich, diretora executiva do programa, considera que este reconhecimento é "reflexo dos esforços conjuntos das duas escolas, Católica-Lisbon e Nova SBE, para, permanentemente, elevar a fasquia nos seus programas conjuntos de MBA, desde a excelência do ensino à relevância prática dos programas e à geração de investigação inovadora e com impacto".

As escolas lembram também que o The Lisbon MBA Católica|Nova figura também "no ranking dos melhores MBA do Financial Times Global MBA Ranking 2020, tendo sido considerado o 22.º melhor MBA da Europa, e o n.º1 na categoria de "International Course Experience".