Baptista Leite é candidato do PSD em Sintra, António Oliveira em Gaia e Vladimiro Feliz no Porto

O nome de Ricardo Baptista Leite, vice-presidente da bancada social-democrata, foi revelado por Rui Rio numa conferência de imprensa no Porto, onde divulgou mais 50 nomes de candidatos às autárquicas homologados pela direção nacional.

Nascido em 1980, Ricardo Baptista Leite é licenciado em Medicina e tem assumido um papel de destaque durante toda a pandemia de covid-19.

Atualmente, é coordenador científico de Saúde Pública (Centro de Investigação) do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa e assistente convidado da Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa.

Rui Rio não se alongou muito em relação ao candidato à Câmara Municipal de Sintra por, disse, ser "seguramente dos deputados mais conhecidos da Assembleia da Republica". A Câmara Municipal de Sintra é liderada pelo socialista Basílio Horta.

Já para o Porto a escolha, sem surpresa, cai sobre o antigo vice-presidente da Câmara Municipal do Porto Vladimiro Feliz.

"O meu candidato é este e todos acreditaram porque neste eu confio, é um homem confiável, um homem que conhece bem a cidade do Porto, um homem que conhece bem a Câmara Municipal do Porto e um homem leal", afirmou o presidente dos sociais democratas, Rui Rio, numa conferência de imprensa no Porto, onde divulgou mais 50 nomes de candidatos às autárquicas homologados pela direção nacional.

Vladimiro Cardoso Feliz tem 47 anos, nasceu no Porto e é licenciado em Engenharia Mecânica, opção de Gestão da Produção, pela Universidade do Porto.

Vladimiro Feliz © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Iniciou a atividade profissional no Instituto Eletrotécnico Português na área de pré-venda e foi engenheiro de programa na OGMA -- Indústria Aeronáutica de Portugal.

Foi ainda presidente executivo da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação.

Entre 2012 e 2013, Vladimiro Feliz foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, na altura liderada por Rui Rio.

Assumindo que Vladimiro era o "seu candidato desde o início", Rio revelou que houve quem preferisse outras pessoas, nomeadamente o eurodeputado Paulo Rangel, que não quis correr o risco de ser candidato.

Atualmente, desempenha as funções de diretor de Sistemas de Informação e de responsável da Área de Smart Cities no Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA), em Matosinhos.

É ainda presidente da secção de `Smart Cities´ da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC) e membro do Conselho Editorial da i9Magazine.

O atual executivo da Câmara Municipal do Porto é liderado por Rui Moreira, eleito pelo movimento "Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido", reconduzido no cargo nas últimas eleições autárquicas, onde venceu com maioria absoluta.

Rui Rio, esclareceu hoje que o ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes não será candidato pelos sociais-democratas nas próximas eleições autárquicas.

Ex-selecionador António Oliveira em Gaia

Rui Rio, considerou hoje que o ex-selecionador nacional de futebol António Oliveira tem o "perfil adequado" para liderar a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, onde será candidato pelo PSD nas próximas eleições autárquicas.

Tem experiência para lidar com pessoas e gerir pessoas e está ligado à área empresarial, tem o perfil adequado para pegar na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e fazer um excelente trabalho. Não tenho dúvidas nenhumas", afirmou o presidente dos sociais-democratas numa conferência de imprensa no Porto, onde divulgou mais 50 nomes de candidatos às autárquicas homologados pela direção nacional.

Questionado sobre uma possível "promiscuidade" entre futebol e política, Rui Rio respondeu que há 15 anos que António Oliveira "nada tem a ver" com futebol.

"Aquilo que é promiscuidade entre futebol e politica é quando os decisores políticos têm ligações ao futebol e vão para lugares onde favorecem os seus clubes e associações, o que acontece muito", disse.

As eleições para os cidadãos escolherem a configuração de executivos municipais, assembleias locais e juntas de freguesia têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira), e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).