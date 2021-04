Medina confirma que ex-vereador Manuel Salgado é um dos visado nas investigações da PJ

Arquiteto Manuel Salgado. © Jorge Amaral/Global Imagens

Questionado se Manuel Salgado é uma das pessoas que está a ser investigada, Fernando Medina disse que "isso foi confirmado pela própria Polícia Judiciária, no comunicado que fez".

Os oito inquéritos de investigação "correspondem a operações durante o período de trabalho do [antigo] vereador Manuel Salgado", acrescentou o presidente da Câmara de Lisboa, que falava aos jornalistas no exterior dos Paços do Concelho.

Ainda segundo Fernando Medina, nenhuma pessoa visada nas investigações "ocupa hoje funções no executivo".

Segundo a PJ, que realizou hoje várias buscas, "estarão em causa suspeitas da prática de crimes cometidos no exercício de funções públicas, relacionados com a área do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente, abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção, prevaricação, violação de regras urbanísticas e tráfico de influências".