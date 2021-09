Menos seis mortes e 1822 novos casos de covid-19 em Portugal

© OLIVER BUNIC/AFP

Dinheiro Vivo 03 Setembro, 2021 • 14:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreram menos seis pessoas e foram reportados mais 1822 novos infetados com o SARC-CoV-2 em Portugal, nas últimas 24 horas, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 630 infetados na região Norte, que regista também mais uma morte do que na véspera; mais 586 na região de Lisboa e Vale do Tejo, e mais duas mortes; mais 279 no Centro e três óbitos, mais 205 no Algarve; e mais 90 no Alentejo. Nas ilhas, a Madeira soma mais 13 infeções e os Açores mais uma.

Os internamentos hospitalares regrediram. Estão 681 doentes em enfermaria, menos 14 do que ontem, e nos cuidados intensivos estão 136 pessoas, menos quatro do que ontem.

Os números da DGS apontam também para 43 309 casos ativos da doença, menos 648. Os contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminuíram em 533, para 43 520. Há mais 2464 pessoas dadas como recuperadas, num total de 983 063.

A matriz de risco aponta para uma diminuição do índice de transmissibilidade R(t) para 0,96 a nível nacional e para 0,97 no continente.

A taxa de incidência (a 14 dias) baixou para 295,5 casos de covid por 100 mil habitantes em todo o território nacional, e para 302,6 infeções por 100 mil habitantes no continente.