Mercadão envia grátis 20 mil pedidos em campanha de Natal

Com a época natalícia a aproximar-se, as visitas ao supermercado tornam-se caóticas e as filas de espera intermináveis. De forma a facilitar as compras dos portugueses nesta quadra festiva, o Mercadão oferece o envio de 20 mil pedidos.

O serviço de entregas rápidas ao domicílio Mercadão lança agora a campanha "Este natal conte com a nossa entrega" e, até ao dia 15 de dezembro, todas as compras feitas acima de 75 euros serão entregues em casa do cliente sem qualquer custo de transportação.

O Mercadão, através dos seus shoppers que estão em contacto com os clientes, promete facilitar ainda mais as compras de Natal. Para além de ser possível realizar o pedido no conforto do lar, o cliente receberá, apenas em duas horas após a compra os seus produtos à porta de casa sem que lhe seja cobrada taxa de entrega.

Este serviço de entregas permite que faça todas as compras em simultâneo através de um único pedido. Atualmente, o Mercadão faz entregas do Pingo Doce e outros retalhistas, como a Bem Estar, Ornimundo, Lev, Comida Fresca e Brinquedos.

Para fazer encomendas online, o processo é simples: basta aceder à plataforma, selecionar os produtos desejados e optar pelo horário que mais lhe convir.

Tendo em conta a pandemia Covid-19 que o mundo atravessa nos dias de hoje, o CEO do Mercadão, Gonçalo Soares da Costa, deixa a sua mensagem de incentivo: "queremos dar uma ajuda, garantindo não só que os portugueses encomendam a partir das suas casas com toda a comodidade e segurança, mas também através da oferta da taxa de entrega. Queremos estar ao lado dos nossos clientes em todos os momentos e com o cuidado e dedicação de sempre."

Neste período de grande mudança e incerteza, a empresa terá reforçado o seu recrutamento. Atualmente, está presente em mais de 100 cidades do país e cobre cerca de 75% da população portuguesa, efetuando ainda entregas no próprio dia na ilha da Madeira, com operação no Funchal e Caniço.

F.R.M