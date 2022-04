"Mercado dos golos" ao rubro

Kylian Mbappe © AFP

Depois de em 2021 os gigantes Cristiano Ronaldo e Lionel Messi terem mudado de clube, o "mercado dos golos" continuará ao rubro na próxima - ou próximas - janela de transferências. Três dos melhores atacantes da atualidade, um trintão e dois jovens, vão agitar o mundo dos negócios do futebol.

O primeiro nome é o de Kylian Mbappé, claro. O parisiense, de nascimento e de clube, pode trocar o novo rico Paris Saint-Germain pelo velho dinheiro do Real Madrid.

Com contrato até junho, o atacante de 23 anos que já marcou nesta temporada 32 golos - só pelo clube - tem em mãos uma oferta de 50 milhões anuais dos merengues, superando o ainda colega de equipa Neymar, atual maior salário do planeta, com 48 milhões.

Como igualar esse registo não é problema para Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Qatar e dono do PSG, é tudo uma questão de escolha do jogador.

Erling Haaland, autor de 25 golos nesta época pelo Borussia Dortmund, está de saída do clube alemão, que é rico, sem dúvida, mas não o suficiente para competir com o Everest financeiro do futebol mundial, composto por meia dúzia de clubes, entre os quais o Manchester City.

Os Citizens já tomaram a dianteira da corrida: oferecem 500 mil libras semanais ao prodígio norueguês de 21 anos, equivalente a mais ou menos 35 milhões de euros por ano. Com isso, Haaland superaria CR7 (do vizinho Manchester United) e Kevin De Bruyne (também do City), os salários mais altos da Premier League na atualidade.

O City, no entanto, teria de pagar também 76 milhões de euros ao Borussia, uma vez que Haaland, cujo pai, Alf-Inge Haaland, vestiu a camisola blue no princípio do século, ainda está sob contrato.

Finalmente, Robert Lewandowski, polaco de 33 que já marcou 47 golos pelo Bayern, pode deixar a Alemanha rumo a Barcelona em troca de 65 milhões de euros.

O ordenado, diz a imprensa europeia, ainda está a ser negociado. Até porque os culés podem ter concorrência de peso: o PSG, aflito por poder perder Mbappé, vira-se para o atual melhor jogador do Mundo, segundo a FIFA.

No futebol, os golos, claro, valem milhões.