Mercado português de fusões e aquisições movimenta 6,6 mil milhões até julho

Estes números representam um crescimento de 31% no número de transações (267) em relação a idêntico período do ano passado, apesar da diminuição de 38% do capital mobilizado, explica o relatório da Transactional Track Record (TRR) referente ao mês de julho.

Em julho, foram registadas 52 fusões e aquisições, entre anunciadas e encerradas, que representaram um movimento global de 2,3 mil milhões de euros.

Em termos setoriais, o setor de tecnologia foi aquele que denotou maior atividade, com 42 transações, seguido pelo setor imobiliário, com 41 operações e o setor financeiro e seguros, com 29 transações.

Nos primeiro sete meses deste ano, as empresas norte-americanas aumentaram em 120% suas aquisições no mercado português, mobilizando um capital de 857,94 milhões de euros.

Quanto ao número de transações, a Espanha foi o país que mais investiu em Portugal, contabilizando 38 operações, surgindo Estados Unidos na segunda posição, com 22 transações, e depois o Reino Unido, com 16 transações.

As empresas portuguesas escolheram Espanha como principal destino de investimento, com 13 transações, sendo que em segundo lugar está o Brasil, com cinco operações, e em terceira posição o Reino Unido, com três transações.

Até julho, contabilizaram-se 15 transações de 'private equity' com um total de 206 milhões de euros, uma queda 95% do valor total em termos homólogos, lê-se no documento.

Quanto às operações de capital de risco foram contabilizadas 53 no período em análise, num montante total de 1.000 milhões de euros, sendo que o número de transações subiu em 60% em termos homólogos, destaca o relatório.

No segmento de 'asset acquisitions' foram registadas 66 transações, mais 53% face a idêntico período do ano passado, com um valor de 2,9 mil milhões de euros.